Jovem grávida morre durante tiroteio em bar Caso aconteceu no bairro São José Operário, na zona leste de Manaus (AM) Balanço Geral Manaus|Do R7 22/01/2025 - 15h13 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h13 )

Uma jovem grávida morreu em um tiroteio na zona leste de Manaus (AM). A vítima, identificada como Denise Vitória, de 22 anos, estava em um bar no bairro São José Operário. Câmeras de segurança registraram quando dois homens passaram em uma moto e o garupa atirou em direção ao estabelecimento. Um dos tiros pegou no abdômen de Denise, que foi socorrida, mas não resistiu.

De acordo com testemunhas, uma briga envolvendo o atirador e outro indivíduo aconteceu minutos antes no local. O caso foi registrado na delegacia de homicídios e a Polícia Civil tenta identificar os culpados.