Jovem manauara de 19 anos está presa por tráfico internacional de drogas no Japão A família, sem notícias, descobriu a localização de Ayla Gabrielle ao rastrear o celular Balanço Geral Manaus|Do R7 02/09/2025 - 13h50 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ayla Gabrielle, de 19 anos, saiu de Manaus (AM) rumo a São Paulo em busca de emprego, mas acabou detida no Japão por tráfico de drogas. A família, sem notícias, descobriu sua localização ao rastrear o celular. O Consulado Brasileiro em Tóquio confirmou a detenção e o Itamaraty acompanha o caso. A Polícia Federal e autoridades japonesas investigam se Ayla foi vítima de uma organização criminosa.