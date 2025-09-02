Jovem manauara de 19 anos está presa por tráfico internacional de drogas no Japão
A família, sem notícias, descobriu a localização de Ayla Gabrielle ao rastrear o celular
Ayla Gabrielle, de 19 anos, saiu de Manaus (AM) rumo a São Paulo em busca de emprego, mas acabou detida no Japão por tráfico de drogas. A família, sem notícias, descobriu sua localização ao rastrear o celular. O Consulado Brasileiro em Tóquio confirmou a detenção e o Itamaraty acompanha o caso. A Polícia Federal e autoridades japonesas investigam se Ayla foi vítima de uma organização criminosa.