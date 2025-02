Jovem palestino é morto com uma garrafa quebrada no pescoço Caso ocorreu em Manaus e suspeito está preso Balanço Geral Manaus|Do R7 11/02/2025 - 14h41 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao sair de uma casa noturna em Manaus durante a madrugada do último dia 08, Mohammad foi surpreendido por um golpe com garrafa quebrada no pescoço. Ele chegou a ser socorrido junto com o irmão, que também foi ferido, mas não resistiu. O irmão já recebeu alta no hospital.

Ao saber do mandado de prisão, o suspeito se apresentou voluntariamente na delegacia e cumpre prisão temporária.