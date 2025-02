Jovem que postou vídeos exibindo armas e dando tiros pela janela é preso Danrley de Lima Vasconcelos, conhecido como ‘Fiel’, responderá por apologia ao crime Balanço Geral Manaus|Do R7 23/01/2025 - 19h35 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Manaus (AM), um jovem foi preso por apologia ao crime após exibir armas de fogo em postagens nas redes sociais. Danrley de Lima Vasconcelos, mais conhecido no mundo do crime como ‘Fiel’, aparece em um vídeo atirando pela janela da casa em que mora, no Cidade Nova.

Após tomar conhecimento do vídeo, a polícia fez campana na porta da residência e deu voz de prisão a Danrley. Uma arma de fogo e munições foram encontrados no local.

Durante a prisão, o criminoso também confessou que planejava assaltar uma lotérica na zona centro-sul da cidade. Ele foi preso e está à disposição da justiça.