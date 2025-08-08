Justiça decide que mãe e madrasta suspeitas de abusar, torturar e matar criança irão a júri popular As acusadas, Lismara Freire e Marta dos Santos, permanecem em prisão preventiva, aguardando julgamento por crimes cometidos em contexto de relações domésticas Balanço Geral Manaus|Do R7 08/08/2025 - 16h36 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h36 ) twitter

A justiça decidiu que a mãe e a madrasta de Isaac Emanuel, de 4 anos, enfrentarão júri popular por crimes de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e tortura qualificada. O caso, ocorrido em Manaus, chocou o Amazonas devido à brutalidade das agressões. As acusadas, Lismara Freire e Marta dos Santos, permanecem em prisão preventiva, aguardando julgamento por crimes cometidos em contexto de relações domésticas.