Justiça decide que mãe e madrasta suspeitas de abusar, torturar e matar criança irão a júri popular
As acusadas, Lismara Freire e Marta dos Santos, permanecem em prisão preventiva, aguardando julgamento por crimes cometidos em contexto de relações domésticas
A justiça decidiu que a mãe e a madrasta de Isaac Emanuel, de 4 anos, enfrentarão júri popular por crimes de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e tortura qualificada. O caso, ocorrido em Manaus, chocou o Amazonas devido à brutalidade das agressões. As acusadas, Lismara Freire e Marta dos Santos, permanecem em prisão preventiva, aguardando julgamento por crimes cometidos em contexto de relações domésticas.