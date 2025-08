Justiça determina que Manaus (AM) apresente plano para remoção dos flutuantes A retirada, que deve ocorrer em três etapas até 2027, preocupa comerciantes e moradores locais Balanço Geral Manaus|Do R7 01/08/2025 - 17h02 (Atualizado em 01/08/2025 - 17h02 ) twitter

A remoção dos flutuantes no Lago do Tarumã, em Manaus (AM), é tema de um acordo entre órgãos públicos para evitar impactos ambientais e econômicos. A retirada, que deve ocorrer em três etapas até 2027, preocupa comerciantes e moradores locais. O Ministério Público e a Defensoria Pública buscam soluções que respeitem a população ribeirinha e o meio ambiente, enquanto a Justiça exige um plano de ação da capital amazonense.