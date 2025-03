Líder comunitária morre ao ajudar famílias em deslizamento em Manaus (AM) Sammya Costa Maciel, de 45 anos, perdeu a vida durante resgate em comunidade atingida por deslizamento após temporal Balanço Geral Manaus|Do R7 20/03/2025 - 14h23 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h23 ) twitter

A líder comunitária Sammya Costa Maciel, de 45 anos, morreu em um deslizamento de terra que atingiu a comunidade Fazendinha, em Manaus (AM). A vítima, que dedicou sua vida a ajudar os moradores, estava no local tentando resgatar famílias que ficaram presas durante um temporal, mas acabou perdendo a vida no processo.

Sammya foi a última vítima a ser resgatada e chegou ao hospital sem vida. A comunidade, abalada, clama por ações efetivas para evitar novas tragédias.