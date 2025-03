Líder de facção criminosa é preso por sequestro e homicídio em Manaus (AM) Suspeito, considerado um criminoso de alta periculosidade, nega os crimes Balanço Geral Manaus|Do R7 25/03/2025 - 18h31 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h31 ) twitter

A Delegacia Especializada em Homicídios do Amazonas prendeu nesta terça-feira (25) o líder de uma facção criminosa, acusado de sequestrar uma mulher colombiana de 32 anos e de assassinar um homem em Manaus (AM). A vítima do sequestro foi mantida em um cativeiro na rodovia M-010, zona rural da capital, após o crime ocorrido em 28 de novembro de 2022.

A mulher, moradora do bairro União da Vitória (Zona Oeste), foi resgatada com vida.

O preso, considerado de alta periculosidade, nega os crimes.