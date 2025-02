Líder religioso é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças Prisão ocorreu em Novo Aripuanã, interior do Amazonas Balanço Geral Manaus|Do R7 07/02/2025 - 15h51 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h51 ) twitter

Um homem de 55 anos, que era pastor de igreja evangélica, foi preso por abusar sexualmente de 5 meninas.

As denúncias surgiram em dezembro do ano passado no Conselho Tutelar da cidade, quando as crianças confirmaram os abusos e a investigação começou, até ocasionar a voz de prisão.

O suspeito foi transferido para Manaus (AM) e o celular dele foi apreendido para uso das investigações, que continuam em curso.