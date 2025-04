Líderes do senado discutem a importância da infraestrutura e dos recursos naturais do Amazonas Para o senador Omar Aziz, é importante superar barreiras ambientais e burocráticas para aproveitar riquezas locais Balanço Geral Manaus|Do R7 04/04/2025 - 17h57 (Atualizado em 04/04/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em entrevista concedida ao Balanço Geral, o senador Omar Aziz aborda a importância da BR-319 e do porto de Manaus, destacando a necessidade de infraestrutura para melhorar o transporte de passageiros e cargas.

De acordo com ele, o senador Eduardo Braga e outros líderes discutem com o presidente Lula sobre as licenças necessárias para iniciar as obras.

Além disso, a conversa abrange o potencial de exploração sustentável de minérios e petróleo no Amazonas, enfatizando a abundância de recursos naturais como gás, petróleo e potássio.

A discussão também menciona a importância de superar barreiras ambientais e burocráticas para aproveitar essas riquezas e melhorar a infraestrutura local.