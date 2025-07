Mãe denuncia e homem é preso suspeito de abusar sexualmente de adolescente autista A vítima, um garoto de 12 anos, relatou que o abuso ocorreu pelo menos três vezes Balanço Geral Manaus|Do R7 23/07/2025 - 13h50 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h50 ) twitter

Em Manaus (AM), um homem de 55 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 12 anos com autismo. A prisão ocorreu após a mãe do jovem denunciar o companheiro, que foi flagrado pulando o muro do quarto do filho. A vítima relatou que o abuso ocorreu pelo menos três vezes. A polícia reforça a importância de denúncias, garantindo sigilo aos informantes.