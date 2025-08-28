Mãe e madrasta são presas suspeitas de matarem criança de 5 anos
As suspeitas alegaram acidente, mas a polícia encontrou indícios de maus-tratos
Em Manaus (AM), um crime chocante resultou na prisão de Rafaela Coelho Ramirez e Vitória Coelho Dutra, de 22 e 25 anos, acusadas de espancar e matar a pequena Rafaely, de 5 anos. A criança, levada ao hospital com hematomas, não resistiu. As suspeitas alegaram acidente, mas a polícia encontrou indícios de maus-tratos. O caso, que já era monitorado pelo Conselho Tutelar, revela um histórico de violência e negligência.