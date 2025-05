Mãe é presa suspeita de ameaçar e agredir filhas no interior do Amazonas Suspeita teria arremessado um terçado contra a filha de 16 anos e ameaçado a filha mais velha, de 20 anos, que está grávida Balanço Geral Manaus|Do R7 12/05/2025 - 14h15 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante, no interior do Amazonas, suspeita de ameaçar e agredir suas próprias filhas no Dia das Mães. O incidente ocorreu em Lábrea, e a mãe teria arremessado um terçado contra a filha de 16 anos e ameaçado a filha mais velha, de 20 anos, que está grávida. As filhas relataram que a mãe faz uso de drogas na frente delas, incluindo as irmãs de 11 e 15 anos. A mulher, agora, enfrenta acusações de ameaça e lesão corporal, aguardando audiência de custódia.