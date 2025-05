Mãe se joga em buraco para salvar filha de um ano em Manaus (AM) A mulher, em um ato desesperado, pulou para salvar a criança, o que resultou em ferimentos leves para ambas Balanço Geral Manaus|Do R7 21/05/2025 - 15h49 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h49 ) twitter

Na zona sul de Manaus (AM), uma mãe e sua filha de um ano e onze meses caíram em um buraco de uma praça com quatro metros de profundidade. A mãe, em um ato desesperado, pulou para salvar a filha, o que resultou em ferimentos leves para ambas. Moradores locais se mobilizaram rapidamente para resgatá-las. O buraco, camuflado pela grama, representa um perigo contínuo para a comunidade, especialmente para as crianças que frequentam a área. A prefeitura de Manaus foi notificada e prometeu uma vistoria para evitar futuros acidentes.