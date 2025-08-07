“Maior incêndio da história de Manaus”, diz coronel do Corpo de Bombeiros
O fogo, iniciado por faíscas de solda, afetou a Effa Motors e a Valfilm da Amazônia, mas não houve vítimas fatais
Um incêndio de grandes proporções atingiu duas fábricas no Distrito Industrial de Manaus (AM), sendo controlado após 35 horas de combate intenso pelos bombeiros. O fogo, iniciado por faíscas de solda, afetou a Effa Motors e a Valfilm da Amazônia. Uma funcionária grávida foi hospitalizada, mas não houve vítimas fatais. A Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus) promete apoio na reconstrução, enquanto medidas são tomadas para garantir empregos e segurança.