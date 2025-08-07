Logo R7.com
“Maior incêndio da história de Manaus”, diz coronel do Corpo de Bombeiros

O fogo, iniciado por faíscas de solda, afetou a Effa Motors e a Valfilm da Amazônia, mas não houve vítimas fatais

Balanço Geral Manaus|Do R7

Um incêndio de grandes proporções atingiu duas fábricas no Distrito Industrial de Manaus (AM), sendo controlado após 35 horas de combate intenso pelos bombeiros. O fogo, iniciado por faíscas de solda, afetou a Effa Motors e a Valfilm da Amazônia. Uma funcionária grávida foi hospitalizada, mas não houve vítimas fatais. A Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus) promete apoio na reconstrução, enquanto medidas são tomadas para garantir empregos e segurança.

