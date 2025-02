Manauara é a primeira mulher a comandar unidade da Força Aérea Brasileira Nomeação histórica serve de referência para mais de 13 mil mulheres da FAB Balanço Geral Manaus|Do R7 20/01/2025 - 16h38 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h38 ) twitter

Uma manauara é a primeira mulher na história a comandar uma unidade na Força Aérea Brasileira. A major Joyce de Souza Conceição assumiu o comando do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte da FAB. Com a nomeação, Joyce se tornou referência para mais de 13 mil mulheres que pertencem ao quadro de militares das Forças Aéreas Armadas.