Manauaras recebem celulares recuperados pela polícia em mutirão do programa Recuperafone Os aparelhos podem ser retirados no núcleo de investigação em Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, das 9h às 16h Balanço Geral Manaus|Do R7 29/08/2025 - 16h01 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h01 )

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas lançou o 5º edital do programa Recuperafone, listando mais de 1.000 celulares recuperados pela polícia. Os aparelhos podem ser retirados no núcleo de investigação em Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, das 9h às 16h. Para a retirada, é necessário apresentar documento com foto, nota fiscal ou caixa do celular, e boletim de ocorrência. Confira a lista no site da SSP-AM.