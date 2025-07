Manaus conta com radares ativos em 20 pontos para controlar avanço de sinal e alta velocidade Especialistas destacam a importância da sinalização e da educação no trânsito para garantir a segurança viária Balanço Geral Manaus|Do R7 01/07/2025 - 17h25 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h25 ) twitter

Após uma década, radares eletrônicos voltam a operar em Manaus (AM), visando reduzir acidentes. Com 20 novos dispositivos instalados, a fiscalização começa a multar motoristas que excedem o limite de 40 km/h. Especialistas destacam a importância da sinalização e da educação no trânsito para garantir a segurança viária. A medida busca diminuir sinistros em áreas de alta movimentação, como escolas e hospitais.