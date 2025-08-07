Médico é preso suspeito de ceder plantões para estudante de Edução Física em unidades de saúde Gabriel Ketzer atendeu ilegalmente em várias unidades de saúde por, pelo menos, dois anos Balanço Geral Manaus|Do R7 07/08/2025 - 18h09 (Atualizado em 07/08/2025 - 18h09 ) twitter

Um estudante de Educação Física foi preso em Manaus (AM) suspeito de atuar como falso médico. Gabriel Ketzer atuou em várias unidades de saúde da capital por, pelo menos, dois anos. Na última terça (05), o médico Israelson Taveira Batista, de 42 anos, também foi preso. Ele é acusado de ceder plantões nas clínicas e unidades de saúde em que trabalhava para Gabriel.