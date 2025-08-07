Meia tonelada de drogas e sete fuzis são apreendidos em lancha na orla do Educandos
A ação ocorreu após moradores denunciarem movimentação suspeita
Uma operação policial na zona sul de Manaus (AM) resultou na apreensão de 500 quilos de maconha tipo skunk e sete fuzis de uso restrito. A ação ocorreu após moradores denunciarem movimentação suspeita na orla do Educandos. Durante a abordagem, houve troca de tiros, e um suspeito foi preso. O material estava em uma Fiorino e lanchas, e a polícia investiga a origem e destino da carga.