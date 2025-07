Micro-ônibus perde o controle em ladeira e destrói muro de uma casa A proprietária de casa, dona Kátia, relatou que acidentes são frequentes no local Balanço Geral Manaus|Do R7 11/07/2025 - 13h28 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h28 ) twitter

Um micro-ônibus perdeu o controle em uma ladeira no bairro Zumbi dos Palmares, em Manaus (AM), destruindo o muro de uma casa na rua Presidente Vargas. A proprietária, dona Kátia, relatou que acidentes são frequentes no local. Testemunhas afirmam que o motorista não estava em alta velocidade. A empresa responsável garantiu cobrir os danos materiais. Felizmente, ninguém se feriu.