'Momento Pet': saiba como prevenir e agir diante de crises alérgicas em cachorros Médica veterinária discute a crescente incidência de alergias alimentares em pets, destacando reações comuns como coceira e inchaço Balanço Geral Manaus|Do R7 11/08/2025 - 16h47

A médica veterinária Érica Silva discute a crescente incidência de alergias alimentares em pets, destacando reações comuns como coceira e inchaço. Ela enfatiza a importância de consultas veterinárias para diagnóstico preciso e tratamento adequado, além de alertar sobre complicações como infecções de ouvido. Érica também orienta sobre a identificação de alergias alimentares e ambientais, sugerindo mudanças na dieta e cuidados com produtos de limpeza.