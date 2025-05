Moradores da zona norte protestam por dois dias seguidos contra mudança em linha de ônibus A manifestação, que incluiu o bloqueio de vias com pneus em chamas, reflete a insatisfação com a decisão da prefeitura e a falta de comunicação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana Balanço Geral Manaus|Do R7 13/05/2025 - 14h51 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h51 ) twitter

Os moradores do bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus (AM), estão em protesto há três dias, devido a mudanças nas rotas de ônibus que os impedem de chegar diretamente ao centro da cidade. A manifestação, que incluiu o bloqueio de vias com pneus em chamas, reflete a insatisfação com a decisão da prefeitura e a falta de comunicação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O líder comunitário ‘Robinho’ foi detido, acusado de tornar o protesto não pacífico. A população clama por mais segurança e melhores condições de transporte, destacando a dificuldade enfrentada por idosos e trabalhadores.