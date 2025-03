Moradores de Manaus (AM) protestam contra alagamentos Comunidade queima pneus e móveis para exigir dragagem de igarapé e soluções para enchentes frequentes Balanço Geral Manaus|Do R7 18/03/2025 - 19h02 (Atualizado em 18/03/2025 - 19h02 ) twitter

Moradores da comunidade Jesus Me Deu, na Zona Norte de Manaus (AM), realizaram uma manifestação para chamar a atenção do poder público sobre os frequentes alagamentos que afetam a região. Durante o protesto, pneus e móveis foram queimados pela população.

A situação se agravou após um forte temporal que deixou várias casas alagadas, resultando na perda de móveis e documentos.

Os moradores pedem a dragagem do igarapé próximo para evitar futuras inundações e criticam a falta de assistência das autoridades.