Moradores denunciam assaltos constantes no Lírio do Vale Com medo da criminalidade, eles não se sentem seguros para ficar fora de casa Balanço Geral Manaus|Do R7 20/01/2025 - 16h18 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores do bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus (AM), reclamam da criminalidade no local. Segundo eles, os assaltos têm se tornado rotineiros e, apesar de várias denúncias registradas, o policiamento ainda não foi intensificado.