Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Moradores do bairro Redenção denunciam homem suspeito de esfaquear idoso em plena luz do dia

O ataque foi registrado por câmeras de segurança e o agressor, conhecido por seu comportamento agressivo e uso de drogas, foi preso

Balanço Geral Manaus|Do R7

Um morador da rua Serra Dourada, em Manaus (AM), identificado como Antônio Lúcio, esfaqueou um idoso duas vezes, gerando pânico entre os vizinhos. O ataque foi registrado por câmeras de segurança e o agressor, conhecido por seu comportamento agressivo e uso de drogas, foi preso. A vítima, Ricardo Ferreira, está em estado grave no hospital. Moradores temem pela segurança caso o agressor seja solto.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.