Moradores do bairro Redenção denunciam homem suspeito de esfaquear idoso em plena luz do dia O ataque foi registrado por câmeras de segurança e o agressor, conhecido por seu comportamento agressivo e uso de drogas, foi preso Balanço Geral Manaus|Do R7 18/08/2025 - 17h23 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um morador da rua Serra Dourada, em Manaus (AM), identificado como Antônio Lúcio, esfaqueou um idoso duas vezes, gerando pânico entre os vizinhos. O ataque foi registrado por câmeras de segurança e o agressor, conhecido por seu comportamento agressivo e uso de drogas, foi preso. A vítima, Ricardo Ferreira, está em estado grave no hospital. Moradores temem pela segurança caso o agressor seja solto.