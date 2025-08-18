Moradores do bairro Redenção denunciam homem suspeito de esfaquear idoso em plena luz do dia
O ataque foi registrado por câmeras de segurança e o agressor, conhecido por seu comportamento agressivo e uso de drogas, foi preso
Um morador da rua Serra Dourada, em Manaus (AM), identificado como Antônio Lúcio, esfaqueou um idoso duas vezes, gerando pânico entre os vizinhos. O ataque foi registrado por câmeras de segurança e o agressor, conhecido por seu comportamento agressivo e uso de drogas, foi preso. A vítima, Ricardo Ferreira, está em estado grave no hospital. Moradores temem pela segurança caso o agressor seja solto.