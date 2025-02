Moradores do Tancredo Neves sofrem com os danos causados pela chuva Invasão das casas pela água da chuva é uma realidade com a qual eles convivem há tempos Balanço Geral Manaus|Do R7 27/01/2025 - 12h51 (Atualizado em 27/01/2025 - 12h51 ) twitter

Moradores do Tancredo Neves, na capital amazonense, tiveram grandes prejuízos com as chuvas do último dia 24.

A água invadiu casas, destruiu móveis e eletrodomésticos e deixou pessoas sem terem lugar para continuar vivendo.