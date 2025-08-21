Moradores fazem muro no meio da rua para evitar invasões em área verde da zona norte de Manaus (AM) A construção, considerada irregular pela prefeitura, visa proteger a comunidade de ocupações e ameaças de criminosos Balanço Geral Manaus|Do R7 21/08/2025 - 16h11 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h11 ) twitter

No bairro Nova Aleixo, em Manaus (AM), moradores ergueram um muro na rua Jacarezinho para evitar invasões em uma área verde. A construção, considerada irregular pela prefeitura, visa proteger a comunidade de ocupações e de ameaças de criminosos. Apesar das tentativas de remoção, os moradores defendem a medida como única solução para garantir a segurança local, em meio a um clima de tensão e trocas de tiros.