Moradores reclamam de buracos, lama e mato em rua sem pavimentação de Manaus (AM) A rua Praia de Salinas, no bairro Tarumã, sofre com buracos e mato alto, dificultando o trânsito de veículos e pedestres Balanço Geral Manaus|Do R7 11/08/2025 - 13h52 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h52 )

Moradores do bairro Tarumã, em Manaus (AM), enfrentam abandono há anos, com ruas esburacadas e intrafegáveis. A rua Praia de Salinas, em especial, sofre com buracos e mato alto, dificultando o trânsito de veículos e pedestres. A comunidade cobra ações da prefeitura, que prometeu melhorias, mas até agora não cumpriu. A situação afeta gravemente a vida dos residentes, especialmente crianças e idosos.