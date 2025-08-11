Moradores reclamam de buracos, lama e mato em rua sem pavimentação de Manaus (AM)
A rua Praia de Salinas, no bairro Tarumã, sofre com buracos e mato alto, dificultando o trânsito de veículos e pedestres
Moradores do bairro Tarumã, em Manaus (AM), enfrentam abandono há anos, com ruas esburacadas e intrafegáveis. A rua Praia de Salinas, em especial, sofre com buracos e mato alto, dificultando o trânsito de veículos e pedestres. A comunidade cobra ações da prefeitura, que prometeu melhorias, mas até agora não cumpriu. A situação afeta gravemente a vida dos residentes, especialmente crianças e idosos.