Moradores relatam cheiro forte e dificuldade para respirar por conta de incêndio em fábrica

Balanço Geral Manaus|Do R7 06/08/2025 - 14h37

Um incêndio de grandes proporções em uma fábrica na zona leste de Manaus (AM) gerou uma densa nuvem de fumaça preta, afetando diversos bairros e comprometendo a qualidade do ar. Moradores relataram o forte cheiro e a dificuldade para respirar. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam intensamente para controlar as chamas, mas o fogo persistiu por mais de 10 horas, mantendo a população em alerta.