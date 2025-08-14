Motoboy denuncia agressão sofrida em padaria no bairro Flores, em Manaus (AM) O entregador, Lucas Paulo, iniciou a corrida achando que o pedido estava pronto, mas foi informado do contrário, o que comprometeria sua pontualidade na plataforma Balanço Geral Manaus|Do R7 14/08/2025 - 16h14 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motoboy foi agredido em uma padaria no bairro Flores, em Manaus (AM), após um desentendimento sobre o tempo de preparo de um pedido. O entregador, Lucas Paulo, iniciou a corrida achando que o pedido estava pronto, mas foi informado do contrário, o que comprometeria sua pontualidade na plataforma. A situação escalou quando o pai do atendente foi chamado, resultando em agressão física e tumulto com outros motoboys no local.