Motoboy denuncia agressão sofrida em padaria no bairro Flores, em Manaus (AM)
O entregador, Lucas Paulo, iniciou a corrida achando que o pedido estava pronto, mas foi informado do contrário, o que comprometeria sua pontualidade na plataforma
Um motoboy foi agredido em uma padaria no bairro Flores, em Manaus (AM), após um desentendimento sobre o tempo de preparo de um pedido. O entregador, Lucas Paulo, iniciou a corrida achando que o pedido estava pronto, mas foi informado do contrário, o que comprometeria sua pontualidade na plataforma. A situação escalou quando o pai do atendente foi chamado, resultando em agressão física e tumulto com outros motoboys no local.