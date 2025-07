Motociclista avança sinal, bate em carro e fica ferido em cruzamento da avenida Mário Ypiranga Testemunhas afirmam que ele tentava fugir de uma blitz em uma moto sem placa Balanço Geral Manaus|Do R7 25/07/2025 - 16h55 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista ficou gravemente ferido após avançar o sinal vermelho e colidir com um carro no cruzamento da avenida Mário Ypiranga, em Manaus (AM). Testemunhas afirmam que ele tentava fugir de uma blitz em uma moto sem placa. O impacto destruiu a frente do carro e lançou o motociclista a metros de distância. O motorista do carro, Rodrigo, não se feriu e prestou assistência no local. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a vítima, que foi levada ao hospital.