Motociclista é queimado vivo após carro bater no veículo e causar incêndio A esposa da vítima, em choque, reconheceu o marido por meio da placa da moto Balanço Geral Manaus|Do R7 05/08/2025 - 13h17 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grave acidente no Distrito Industrial de Manaus (AM) resultou na morte de Diego Alan, de 37 anos, após colisão com uma picape em chamas. A esposa da vítima, em choque, reconheceu o marido por meio da placa da moto. O motorista da picape, que perdeu o controle após um pneu estourar, foi socorrido com ferimentos. O trânsito na Avenida Buriti está intenso devido ao incidente.