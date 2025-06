Motociclista morre ao bater em coletor de lixo na zona oeste de Manaus (AM) A esposa de Jefferson David Santana, que estava na moto no momento do acidente, está hospitalizada Balanço Geral Manaus|Do R7 25/06/2025 - 18h01 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h01 ) twitter

Acidente fatal envolvendo motociclistas marcou a manhã de hoje (25), em Manaus (AM). Na Avenida André Araújo, Jefferson David Santana perdeu o controle da moto, colidiu com um coletor de lixo e faleceu. A esposa de Jefferson está hospitalizada e a polícia investiga as causas do acidente.