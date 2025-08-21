Logo R7.com
Motociclista morre após bater em ônibus na zona oeste de Manaus (AM)

O acidente ocorreu quando o motociclista, de 27 anos, avançou o sinal vermelho na avenida Coronel Teixeira

Balanço Geral Manaus|Do R7

Um jovem motociclista de 27 anos morreu após colidir com um micro-ônibus na movimentada avenida Coronel Teixeira, em Manaus (AM). O acidente ocorreu quando o motociclista avançou o sinal vermelho. Especialistas destacam a necessidade de conscientização no trânsito, já que 71 motociclistas morreram na cidade este ano. A falta de sinalização adequada e a imprudência são apontadas como causas frequentes de acidentes fatais.

