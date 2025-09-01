Logo R7.com
Motorista com suposta amante provoca acidente que mata idosa prensada entre dois veículos

Francisca Pereira, de 72 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Balanço Geral Manaus|Do R7

Um grave acidente ocorreu na zona leste de Manaus (AM), quando um carro em alta velocidade colidiu com uma picape estacionada, prensando Francisca Pereira, de 72 anos, entre os veículos. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista, que estaria acompanhado de uma suposta amante, apresentava sinais de embriaguez e foi detido. A tragédia levanta questões sobre imprudência e segurança no trânsito.

