Motorista com suposta amante provoca acidente que mata idosa prensada entre dois veículos
Francisca Pereira, de 72 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
Um grave acidente ocorreu na zona leste de Manaus (AM), quando um carro em alta velocidade colidiu com uma picape estacionada, prensando Francisca Pereira, de 72 anos, entre os veículos. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista, que estaria acompanhado de uma suposta amante, apresentava sinais de embriaguez e foi detido. A tragédia levanta questões sobre imprudência e segurança no trânsito.