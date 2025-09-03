Motorista de aplicativo é acusado de abusar das passageiras e ler a bíblia antes de cometer o crime A polícia identificou seis vítimas Balanço Geral Manaus|Do R7 03/09/2025 - 13h44 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h44 ) twitter

Em Monte Alegre (PA), Marcelo Gustavo Lima, de 38 anos, foi preso, após ser acusado de abusar sexualmente de passageiras enquanto trabalhava como motorista de aplicativo na cidade de Manaus (AM). Durante as corridas, ele desviava rotas e importunava as vítimas, chegando a ler passagens bíblicas. A polícia identificou seis vítimas. Marcelo agora enfrenta acusações que podem resultar em penas de 6 a 10 anos por crime.