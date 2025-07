Motorista de aplicativo é sequestrado, amarrado e obrigado a participar de arrastão em Manaus (AM) Após troca de tiros, a polícia localizou o veículo e prendeu dois suspeitos, um de 18 anos e um menor de 16 Balanço Geral Manaus|Do R7 18/07/2025 - 18h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h19 ) twitter

O motorista de aplicativo Dymi Cardoso foi sequestrado por três criminosos no bairro Jorge Teixeira, em Manaus (AM). Amarrado no porta-malas de seu carro, ele foi levado enquanto os bandidos realizavam arrastões pela cidade. A polícia localizou o veículo e prendeu dois suspeitos após troca de tiros. Os criminosos, um de 18 anos e um menor de 16, foram levados ao hospital e responderão por diversos crimes.