Motorista de aplicativo é suspeito de abusar sexualmente de passageira durante corrida em Manaus (AM) O crime ocorreu durante uma corrida noturna, quando o motorista alterou a rota para ruas desertas e forçou a vítima a atos sexuais Balanço Geral Manaus|Do R7 13/08/2025 - 14h26 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h26 )

Um motorista de aplicativo foi preso após ser acusado de desviar o trajeto e abusar sexualmente de uma jovem de 22 anos. O crime ocorreu durante uma corrida noturna, quando o motorista alterou a rota para ruas desertas e forçou a vítima a atos sexuais. A polícia identificou o suspeito por meio de registros do aplicativo e ele está detido, aguardando audiência de custódia. Autoridades alertam para medidas de segurança ao usar aplicativos de transporte.