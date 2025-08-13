Motorista de aplicativo é suspeito de abusar sexualmente de passageira durante corrida em Manaus (AM)
O crime ocorreu durante uma corrida noturna, quando o motorista alterou a rota para ruas desertas e forçou a vítima a atos sexuais
Um motorista de aplicativo foi preso após ser acusado de desviar o trajeto e abusar sexualmente de uma jovem de 22 anos. O crime ocorreu durante uma corrida noturna, quando o motorista alterou a rota para ruas desertas e forçou a vítima a atos sexuais. A polícia identificou o suspeito por meio de registros do aplicativo e ele está detido, aguardando audiência de custódia. Autoridades alertam para medidas de segurança ao usar aplicativos de transporte.