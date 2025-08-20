Motorista de micro-ônibus perde o controle da direção e veículo fica atravessado no meio da ladeira

Logo R7.com
Balanço Geral Manaus|Do R7

Um micro-ônibus ficou atravessado em uma ladeira íngreme no Parque das Nações, zona norte de Manaus (AM), quase atingindo uma casa. O incidente ocorreu quando o veículo, sem passageiros, não conseguiu subir a ladeira e parou na calçada. Moradores relatam que acidentes são frequentes na área devido ao tráfego intenso e à inclinação da rua. Autoridades são cobradas por medidas de segurança.

