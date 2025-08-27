Mulher denuncia ser vítima de importunação sexual durante corrida de moto por aplicativo em Manaus (AM)
O motociclista fez perguntas invasivas e desviou a rota, causando medo e ansiedade
Maria Yasmin da Silva, promotora de eventos, relata ter sido vítima de assédio sexual durante uma corrida de moto por aplicativo. O motociclista fez perguntas invasivas e desviou a rota, causando medo e ansiedade. A Uber baniu o motorista e ofereceu suporte à vítima. Maria compartilhou sua experiência para alertar sobre o crime e recebeu apoio de outras mulheres que passaram por situações semelhantes.