Mulher é assaltada em frente a um centro de atendimento a crianças com autismo em Manaus (AM) A sensação de insegurança é constante na área, com relatos de frequentes assaltos e falta de policiamento Balanço Geral Manaus|Do R7 13/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h38 )

Câmeras de segurança capturaram o momento em que uma mulher foi assaltada por dois criminosos armados no bairro Alvorada, em Manaus (AM). O crime ocorreu em plena luz do dia, em frente a um espaço de atendimento multidisciplinar, colocando em risco moradores e frequentadores. A sensação de insegurança é constante na área, com relatos de frequentes assaltos e falta de policiamento. A polícia investiga o caso, mas ainda não houve prisões.