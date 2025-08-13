Mulher é assaltada em frente a um centro de atendimento a crianças com autismo em Manaus (AM)
A sensação de insegurança é constante na área, com relatos de frequentes assaltos e falta de policiamento
Câmeras de segurança capturaram o momento em que uma mulher foi assaltada por dois criminosos armados no bairro Alvorada, em Manaus (AM). O crime ocorreu em plena luz do dia, em frente a um espaço de atendimento multidisciplinar, colocando em risco moradores e frequentadores. A sensação de insegurança é constante na área, com relatos de frequentes assaltos e falta de policiamento. A polícia investiga o caso, mas ainda não houve prisões.