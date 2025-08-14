Mulher é assaltada enquanto esperava rota para o trabalho na zona leste de Manaus (AM) Dois criminosos em motocicletas a abordaram, exigindo não só o celular, mas também a senha do aparelho para acessar dados bancários Balanço Geral Manaus|Do R7 14/08/2025 - 16h03 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h03 ) twitter

Em Manaus (AM), uma mulher foi assaltada enquanto esperava transporte para o trabalho. Dois criminosos em motocicletas a abordaram, exigindo não só o celular, mas também a senha do aparelho para acessar dados bancários. O crime ocorreu em plena luz do dia, na rua Rio Pitinga, zona leste, uma área marcada pela insegurança. Moradores vivem sob tensão constante, temendo represálias e pedindo ações efetivas contra a criminalidade.