Mulher é assassinada a tiros dentro de casa no interior do Amazonas Os criminosos invadiram a casa, anunciaram um assalto e atiraram na vítima, fugindo sem levar nada Balanço Geral Manaus|Do R7 02/09/2025 - 15h14 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h14 )

Um suposto caso de latrocínio chocou o município de Coari, no Amazonas. Na noite de segunda-feira (01), uma mulher foi morta a tiros dentro de sua residência por dois homens em uma motocicleta. Os criminosos invadiram a casa, anunciaram um assalto e atiraram na vítima, fugindo sem levar nada. A polícia investiga o caso para identificar os autores e entender a motivação do crime.