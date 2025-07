Mulher é atacada com gargalo de garrafa pelo ex, na frente da filha de 10 meses O acusado, Ramon Costa de Souza, também acabou ferindo a filha e um amigo da vítima Balanço Geral Manaus|Do R7 02/07/2025 - 13h20 (Atualizado em 02/07/2025 - 13h20 ) twitter

Em Manaus (AM), Jéssica Martins Lima foi vítima de tentativa de feminicídio pelo ex-companheiro Ramon Costa de Souza, que a atacou com o gargalo de uma garrafa. O incidente ocorreu no bairro São Jorge, ferindo também a filha do casal, de 10 meses, e um amigo da vítima. A polícia busca informações sobre o paradeiro de Ramon, incentivando denúncias anônimas para sua captura.