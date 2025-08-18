Logo R7.com
Mulher é encontrada morta pela própria filha dentro de casa

A polícia investiga o crime como latrocínio, mas detalhes sobre o que foi roubado não foram divulgados

Balanço Geral Manaus|Do R7

Francisca Praia, de 48 anos, foi brutalmente assassinada em sua casa no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus (AM). A filha encontrou o corpo com perfurações no pescoço e na cabeça. A polícia investiga o crime como latrocínio, mas detalhes sobre o que foi roubado não foram divulgados. A área é dominada por facção criminosa, aumentando o mistério e a insegurança entre os moradores.

