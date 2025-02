Mulher é presa acusada de explorar sexualmente enteadas em Manaus (AM) Adolescentes engravidaram após abusos Balanço Geral Manaus|Do R7 20/02/2025 - 17h54 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h54 ) twitter

Uma mulher de 40 anos foi presa em Manaus (AM), acusada de explorar sexualmente as duas enteadas. Ambas engravidaram.

Segundo a polícia, a exploração começou no interior do estado, no município de Borba, e continuou na capital. Inicialmente, acreditava-se que apenas uma das meninas, de 14 anos, havia sido vítima do abuso e estava grávida, mas durante a prisão, descobriu-se que a outra jovem, de 16 anos, também sofreu exploração e estava na maternidade, dando à luz.

Em depoimento à polícia, as vítimas informaram que o pai não sabia do esquema da madrasta.

A acusada responderá pelos crimes de exploração sexual e está a disposição da justiça.