Mulher é presa após agredir e cortar cabelo da filha com uma faca em Manaus (AM)

Na véspera do Dia das Mães, um caso chocante de maus-tratos maternos em Manaus (AM) veio à tona. Uma mãe foi presa após agredir sua filha de 13 anos, cortando seu cabelo com uma faca de cozinha. O incidente ocorreu após a adolescente ter deixado seus irmãos mais novos sozinhos para brincar na rua. A denúncia foi feita pela escola da jovem, que acionou o Conselho Tutelar. A mãe foi detida em flagrante e levada à Delegacia Especializada.