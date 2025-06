Mulher é presa por perseguir ex-companheira com mensagens e entregas falsas Após o término do relacionamento, a suspeita descumpriu medida protetiva e passou a perseguir a vítima Balanço Geral Manaus|Do R7 26/06/2025 - 13h32 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h32 ) twitter

Uma mulher de 37 anos foi presa em Tefé, no Amazonas, por descumprir medida protetiva contra sua ex-companheira de 46 anos. Após o término do relacionamento, a suspeita perseguiu a vítima com mensagens de perfis falsos e envios de PIX. A Polícia Civil do Amazonas, em parceria com a delegacia de Tefé, cumpriu o mandado de prisão preventiva após a vítima denunciar o caso.