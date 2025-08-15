Mulher é presa suspeita de matar marido com facada no coração em Manacapuru (AM) Jadilson, de 45 anos, foi morto em 3 de julho, após uma briga alimentada por consumo de álcool Balanço Geral Manaus|Do R7 15/08/2025 - 15h49 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h49 ) twitter

Em Manacapuru (AM), Francely Santos, de 38 anos, foi presa sob suspeita de assassinar seu companheiro com uma facada no coração. O crime ocorreu em 3 de julho, após uma briga alimentada por consumo de álcool. A vítima, Jadilson, de 45 anos, resistiu a deixar a casa, alegando ser de sua mãe. Francely fugiu para Manaus (AM), mas foi capturada no bairro Compensa. Ela alega ter agido em legítima defesa devido a violência doméstica.